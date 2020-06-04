За добу на Буковині померли дві людини з коронавірусом

За минулу добу у Чернівецькій області померли дві людини пенсійного віку, в яких був підтверджений коронавірус.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано 2 летальних випадки. Коронавірус у обох померлих підтверджено. Вони також мали важкі форми двобічної пневмонії та супутні захворювання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що помер чоловік 1939 року народження зі Сторожинецького району та 74-річна жінка з Чернівців. Обоє мали гіпертонію та ішемію, а чоловік ще мав хронічне захворювання легень.

Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині – 155.

Також в ОДА повідомили, що за минулу добу зафіксували 39 нових випадків інфікування COVID-19, а 34 буковинців одужали від коронавірусу.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку – 3 481 особа, 1051 людина у Чернівецькій області здолала COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 411 випадків COVID-19. За добу зафіксували 588 нових випадків.