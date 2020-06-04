Чернівецькі депутати закликали владу не обмежувати використання державної мови

Депутати Чернівецької міської ради на сесії прийняли звернення до керівництва держави щодо недопущення перегляду мовного законодавства.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звертаємося до Голови Верховної Ради, Президента України та голови уряду та вимагаємо припинити нападки на основи української нації і державності, публічно вибачитися за вислови, які зневажають Україну, зупинити політику малоросійства та знищення Української держави", - зачитав текст звернення депутат міської ради Віктор Савчук.

Також автори звернення нагадали, що 20 травня Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність навести порядок з мовними квотами, щоб усунути несправедливість щодо людей, які не є україномовними. А 27 травня спікер парламенту Дмитро Разумков заявив про потребу змінювати закон про мову.

"Українське суспільство глибоко обурене намірами високопосадовців руйнувати основи української державності. До таких спроб належать публічно виголошені наміри обмежити використання української державної мови у публічній сфері. Спроба обмежити використання української мови є політичною диверсією проти України. Переконані, такі заяви руйнують єдність нації, є черговою спробою поділити українців на різні сорти, ведуть до перетворення України у колонію та провокують громадський конфлікт", - додали автори прийнятого звернення.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня біля будівлі Верховної Ради відбулася акція проти перегляду мовного закону через заяву Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова в інтерв'ю ЗМІ, що закон про мову потрібно змінювати.