У Франківську зросла кількість пацієнтів із підозрою на COVID-19 - мер

В Івано-Франківську зросла кількість пацієнтів із підозрою на COVID-19.

Про це у відеозверненні повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«Є збільшення кількості пацієнтів із підозрою на COVID, які поступають в наші лікарні. Зокрема, в міську клінічну лікарню №1 з підозрою на коронавірус поступили 11 пацієнтів, у центральну міську клінічну лікарню – 7… Маємо невеликий, але ріст», - повідомив Марцінків.

Він зауважив, що за останню добу в обласну інфекційну лікарню госпіталізували ще двох пацієнтів з Івано-Франківська і стільки ж – у легеневий диспансер. Марцінків зазначив, що ріст пацієнтів з підозрою на COVID-19 реєструють через те, що люди розслабились і не дотримуються карантинних обмежень.

«Жодного летального випадку (за добу – авт) немає. Це приємно, особливо після учорашньої ночі, коли було п’ять летальних випадків», - зауважив мер.

Він закликав містян бути обережними. Особливо це стосується літніх людей. «Прошу літніх людей обмежити поїздки в громадському транспорті. Особливо – до 10 години і після 16. Тепер можна задіяти лише сидячі місця. Тому, даруйте, але дайте можливість людям добратись до роботи і повернутись додому. Насправді, через це скарг дуже багато», - зазначив очільник міста.

В Івано-Франківську з 1 червня відновили роботу 10 дошкільних закладів.

Станом на 4 травня в Івано-Франківську COVID-19 лабораторно підтвердили у 445 випадках, з них 37 – летальні. В Івано-Франківській області коронавірус лабораторно підтвердили у 1491 випадку, з них 84 – летальні, 887 пацієнтів одужали.