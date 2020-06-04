На Миколаївщині за добу - 12 нових хворих на COVID-19

На Миколаївщині за добу - 12 нових хворих на COVID-19

Укрінформ
На Миколаївщині після кількаденного затишшя зафіксовано спалах захворюваності на коронавірус: за добу 12 нових підтверджених випадків.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації.

«Станом на 10.00 4 червня в Миколаївській області виявлено 12 нових підтверджених випадків COVID-19. Всього зареєстровано 307 хворих, з них працівників закладів охорони здоров’я – 55», - йдеться у повідомленні.

З початку червня в області було зареєстровано лише 1 хворого на коронавірус.

Читайте також: Степанов прокоментував антирекорд щодо нових випадків COVID-19

Всього обстежено методом ПЛР – 7356 осіб, з них за останню добу – 226. Сім людей померли.

Як повідомляв Укрінформ, у Миколаївській області перші два випадки коронавірусу COVID-19 були зафіксовані 11 квітня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-