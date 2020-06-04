Скандальні танці у Херсонській ОДА: звільнений апаратник працевлаштувався у Харкові

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер призначив керівником апарату ОДА Володимира Клюцевського, якого звільнили з аналогічної посади у Херсонській ОДА після концертного виступу за участю танцівниці у відвертому костюмі, що був присвячений 8 березня.

Відповідне розпорядження, датоване 3 червня, опубліковано на сайті Харківської ОДА.

«Укласти контракт про проходження державної служби на період дії карантину на підставі типового контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, … з Клюцевським Володимиром Івановичем», - йдеться в документі.

Як повідомляв Укрінформ, 10 березня голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв заявив, що керівник апарату облдержадміністрації Володимир Клюцевський звільнений. Цьому передувало поширення у соцмережах і ЗМІ відео зі святкування Міжнародного жіночого дня, коли у сесійній залі обласної ради, де вітали працівниць апарату ОДА та облради, виступала популярна в Херсоні група «Степ» у супроводі танцівниць у сценічних костюмах в стилі Go-Go.

Святкування у такому форматі викликало хвилю обурення у соцмережах, а в ОДА почали службове розслідування.

Учасники гурту «Степ», коментуючи свій виступ, зазначили, що вони здивовані тим обговоренням, що відбувається в Інтернеті після їх виступу, підкресливши, що це звичайний їх репертуар і звичайні для цієї групи сценічні костюми, і на той момент зала облради була для них концертною залою. Як розповіли артисти, виступити і привітати жінок Херсонщини з Міжнародним жіночим днем вони пообіцяли, коли «Степ» відзначав своє 25-річчя.

Юрій Гусєв у коментарі журналістам зазначив, що виступала група за власною ініціативою, ніяких коштів з бюджету чи позабюджетних коштів на це не виділяли. Він також підкреслив, що відомий у Херсоні гурт не вперше виступав на офіційних заходах облдержадміністрації.