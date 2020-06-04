Зеленський на Хмельниччині проінспектував ремонт дороги

Президент Володимир Зеленський ознайомився з перебігом капітального ремонту автомобільної дороги М12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, що здійснюється в межах програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що загалом протяжність автошляху в Хмельницькій області становить 140,7 км, із них цього року заплановано оновити 56 км за кошти держбюджету та ще 41 км – у межах проєкту з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

«Дорога М12 – це частина міжнародного коридору GО Highway, який іде до Одеси. Але якщо говорити про Хмельницьку область, то в цьому році ми зробимо всі необхідні 100 км. Зокрема, робимо окружну», – доповів Президенту голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков.

Також очільник Укравтодору повідомив, що цього року планується повністю завершити ремонт дороги від Хмельницького до Кам’янця-Подільського.

За його словами, наразі всі роботи йдуть згідно з планом, капітальний ремонт паралельно ведуть чотири підрядники на восьми ділянках. Водночас поточний середній ремонт триває на п'яти ділянках, по всій протяжності яких уже влаштовано нижній шар асфальтобетонного покриття.

Зеленському розповіли, що у 2020 році в Хмельницькій області було заплановано оновити 208,8 км доріг державного значення та 137 км – місцевого значення. На це передбачено 6,1 млрд грн.

Однак Президент попросив зробити додаткові ділянки, відтак протяжність відремонтованих доріг державного значення має сягнути 230 км.

Глава держави наголосив, що на місцевому рівні мають бути насамперед відновлені та побудовані дороги, які ведуть до лікарень, опорних шкіл і дитсадків.

«Вчора ми були в селі, де будується садок. Запланована дорога до нього? Ми приїхали до людей, ми їм пообіцяли. Навіщо будувати їм садочок, якщо туди немає дороги?» – запитав Президент.

У відповідь голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет зазначив, що в цьому році вже запланований ремонт доріг до низки соціальних об’єктів, а 2021 року буде проєкт і до згаданого садка.

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Разом із тим Президент підтримав ухвалення змін до законодавства, які допоможуть залучити додаткове фінансування для будівництва доріг в Україні.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 3-4 червня перебуває з робочою поїздкою на Хмельниччині.