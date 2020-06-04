Мер Львова просить Раду створити ТСК з розслідування сміттєвої блокади

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до парламенту з ініціативою створити тимчасову слідчу комісію для розслідування подій сміттєвої блокади.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

“Офіційно звертаюсь до Верховної Ради України з ініціативою створити тимчасову слідчу комісію для розслідування подій, пов’язаних з організацією “сміттєвої блокади“ Львова. Минуло 4 роки з часу підпалу Грибовицького полігону і початку блокади. Слідство триває досі. Фігурантами розслідування є колишні вищі посадові особи, а також чинні народні депутати. Ми готові надати ТСК всі необхідні свідчення та матеріали. Львів та Україна мають знати правду”, — зазначив Андрій Садовий.

У тексті звернення міський голова наголошує, що через підпал 28 травня 2016 року на Грибовицькому полігоні місто позбавили можливості вивезення та захоронення сміття. Керівникам інших полігонів заборонялося заключати зі Львовом угоди на прийом ТПВ; правоохоронці повертали спецтехніку зі сміттям у місто, усвідомлюючи, що там нема можливості для його утилізації. У той час керівниками державних органів ігнорувалися усі звернення про необхідність оголошення території міста зоною надзвичайної екологічної ситуації.

"Цинізм ситуації полягає у тому, що “сміттєва блокада” міста Львова організовувалася та виконувалася той час вищими посадовими особами держави із зловживанням ними наданої їм влади", - підкреслює Андрій Садовий.

Він звертається із проханням винести звернення на голосування Верховної Ради України і створити тимчасову слідчу комісію із розслідування зазначених подій.

"Я особисто та всі особи, які були свідками обставин “сміттєвої блокади” міста, готові надати документи, докази та свідчення створеній тимчасовій слідчій комісії щодо всіх відомих обставин блокади, - наголосив Садовий.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня 2016 року сталася пожежа на Грибовицькому полігоні, куди вивозилося сміття зі Львова. Під час гасіння пожежі загинули троє рятувальників. Згодом з’ясувалося, що на полігоні хронічно порушувалися технічні вимоги щодо захоронення сміття.

Внаслідок відомої “сміттєвої блокади” Львів опинився буквально заваленим побутовими відходами. Питання кілька разів виносилося на обговорення Кабінету міністрів, і кілька разів оголошувалося про вдале й швидке вирішення сміттєвої кризи, а також згоду місцевих рад навколишніх сіл виділити місце під облаштування сміттєзвалищ. Згодом Садовий почав публікувати відмови у виділенні місць під полігони ТПВ. А тодішній прем’єр Володимир Гройсман заявив, що, львівська місцева влада не може, або не здатна вирішити сміттєву проблему.

Широко відомі численні інциденти навколо спроб таємного вивезення сміття зі Львова в інші регіони та скидання його у не пристосованих для цього місцях.