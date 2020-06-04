На Харківщині стріляли у поліцейське авто

Поліція Харківської області затримала учасників громадської організації, які погрожували правоохоронцям, порізали колеса та розбили вітрове скло в їх авто.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

«3 червня в Краснокутському районі автомобіль із правоохоронцями, які перебували там у службових справах, оточили громадяни, які назвали себе поселенцями Слобожанської Січі. Агресивно налаштовані чоловіки тримали в руках палиці, сокиру та зброю. Погрожували правоохоронцям, порізали колеса та розбили вітрове скло в автівці, а також зробили один постріл зі зброї у бокове скло», - йдеться у повідомленні.

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Відомості за фактом правопорушення внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.

Фото: Національна поліція