Посуха та заморозки знищили 50% посівів на Херсонщині

На Херсонщині через несприятливі погодні умови площі загиблих посівів в окремих господарствах складають до 50%.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив директор департаменту розвитку сільського господарства та зрошення ОДА Олександр Паливода.

«В області агропідприємства, які зазнали збитки через посуху, нічні заморозки подають документи до районних комісій ТЕБ для отримання фінансової допомоги. Таких підприємств вже 19, наразі за цією інформацією, найбільше постраждали підприємства у Каховському та Чаплинському районах, де площі загиблих посівів в окремих господарствах складають до 50%. А площа загибелі посівів по Каховському району в цілому складає до 10%, у Чаплинському районі до 7%, у Білозерському, Іванівському та Олешківському районах до 5%. Більшість аграріїв пересівали такі площі пізніми зерновими культурами», - сказав Паливода.

Загалом площа загиблих посівів по Херсонській області склала 21,5 тис. га озимих та ярих культур, пошкоджених посівів - 6,9 тис. га. Що стосується ранніх сортів плодових багаторічних насаджень то вони постраждали також від заморозків на площі 0,42 тис. га. Середні та пізні сорти сьогодні не пошкоджені та потребують догляду, підживлення, оприскування.

Читайте також: На Одещині фермери оцінили збитки від посухи у понад 570 мільйонів

Сума збитків внаслідок загибелі посівів сільськогосподарських культур складає 246,03 млн грн.

Як повідомив директор департаменту, наразі продовжується робота з сільгосппідприємствами по уточненню загиблих площ, збитків для отримання фінансової підтримки з резервного фонду бюджету за загиблі посіви відповідно Постанови КМУ від 29.03.2002 року №415 на поворотній основі.