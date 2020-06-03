Прикордонники отримали міжнародну допомогу від ООН

Прикордонники отримали два автомобілі Ford Transit для виконання завдань на ділянці відповідальності Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» від ООН.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Два автомобілі Ford Transit відтепер використовуватимуться для виконання завдань на ділянці відповідальності Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» . Автомобілі отримано в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги за створенням підрозділів портового контролю», - йдеться у повідомленні.

Закупівлю автотранспорту здійснено представництвом ООН в Україні.

Як зазначається, співпраця Держприкордонслужби та ООН є вкрай важливою, оскільки лише добре скоординоване співробітництво дозволяє ефективно протистояти викликам і загрозам.