Синоптики розповіли, коли і де в Україні чекати +32°

В Україні у четвер очікуються короткочасні дощі, подекуди грози, температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у північно-східних, Дніпропетровській областях, на Закарпатті та Прикарпатті, вдень в Україні, крім південно-східної частини, невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°, на півдні та сході країни до 22°; в Карпатах протягом доби 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві у четвер вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 17-19°. На Київщині вночі без істотних опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

Згідно з прогнозом на 5-6 червня, у західних областях помірні (вночі 6 червня в Карпатах і на Закарпатті значні) дощі; у північних, 5 червня і в більшості центральних, Одеській, Луганській, Харківській областях невеликі дощі, подекуди грози; на решті території країни без опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями (крім сходу) пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°, у південній частині, 6 червня у більшості областей вночі 11-16°, вдень 22-27°.

На Київщині 5-6 червня невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень 5 червня та вночі 6 червня місцями пориви 15-20 м/с. Температура 5 червня вночі 8-13°, вдень 19-24°; 6 червня вночі 11-16°, вдень 22-27°.

В Україні 7- 8 червня очікуються у західних областях невеликі короткочасні дощі, окремі грози; температура вночі 8-13°, вдень 20-25°. На решті території переважно без опадів, лише вдень 7 червня у північних та центральних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 10-16°, вдень 22-28°, 8 червня у південних та східних областях місцями 30-32°.

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У столичному регіоні 7- 8 червня переважно без опадів, лише вдень 7 червня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.