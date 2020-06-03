В Одесі "замінували" лікарні, гіпермаркети, вокзали та порт

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування ряду об’єктів - лікувальні заклади, продовольчі гіпермаркети, авто- та залізничний вокзали, міжнародний аеропорт, морський порт.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

«Серед об’єктів, про можливий вибух на яких сьогодні о 15.20 до поліції надійшло анонімне повідомлення, - лікувальні заклади, продовольчі гіпермаркети, авто- та залізничний вокзали, міжнародний аеропорт, морський порт», - йдеться у повідомленні.

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Наразі вказане повідомлення перевіряється слідчо-оперативними групами, вибухотехніками, кінологами та рятувальниками.