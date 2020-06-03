Уряд схвалив реалізацію проєкту щодо водопостачання у Маріуполі

Уряд схвалив реалізацію проєкту з постачання питної води у місті Маріуполі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Бенефіціаром буде міська громада. Вода, яку вони отримують з Сіверсько-Донецького каналу, перевищує в рази кількість домішок, які є у питній воді. Завдяки допомозі наших партнерів ми отримаємо фінансування для проведення дослідницьких робіт та розробки плану щодо забезпечення питною водою населення міста Маріуполь", - сказав під час засідання уряду віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков

У свою чергу міністр Кабінету міністрів Олег Нємчинов наголосив, що проєкт є соціально важливим, адже Маріуполь досі частково отримує воду з тимчасово непідконтрольної території.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що подібний проєкт планується реалізувати і на Луганщині. «Ми такий точно самий проєкт готуємо по Луганській області», - сказав очільник МВС.

Читайте також: Маріуполь отримав перший з 72 тролейбусів за гроші ЄБРР

Як повідомлялося, 3 березня 2020 року тодішній міністр фінансів Оксана Маркарова підписала з французькою компанією Natixis Угоду про застосування до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з постачання питної води у місті Маріуполі. Угода про застосування регулює умови використання та погашення кредиту за Рамковим договором. Кредит надається Урядом Республіки Франція в особі компанії Natixis в розмірі, що не перевищує 64 млн євро.

Кредит надається терміном на 30 років із пільговим періодом у 10 років під ставку 0,08% річних. Завершення фінансування і, відповідно, реалізація проєкту мають відбутися до 31 липня 2025 року.

Реалізовувати проєкт буде комунальне підприємство «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства».