У Львові відновив роботу кабінет для медогляду водіїв

На базі Львівського обласного медичного центру превенції та терапії узалежнень запрацював кабінет для проведення медичних оглядів водіїв. З обласного бюджету на відновлення роботи спеціалізованого кабінету скерували 1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.

"В час епідемії коронавірусу ми не помічаємо епідемії безвідповідальності на дорогах. Два роки, на жаль, не було сертифікованого кабінету, де можна було проводити огляди водіїв на стан сп’яніння. Тому сьогоднішнє відкриття – непересічна подія. До відкриття кабінету долучились волонтери, поліція, медики, за що їм велика вдячність. Тепер їздити і ходити вулицями Львівщини буде безпечніше", - зазначив під час відкриття кабінету голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Кабінет працюватиме цілодобово, у ньому чергуватимуть позмінно бригади, що складатимуться із лікаря та медсестри.

"Після затримання водія на дорозі та у випадку відмови проходження огляду поліцейським, водія скеровують у медичний заклад, тоді ми робимо огляд і даємо свої висновки", - розповіла директор КНП ЛОР "Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень" Мирослава Кабанчик.

У Львові відновив роботу кабінет для проведення медичних оглядів водіїв / Фото: Львівська ОДА

Приймати нетверезих водії кабінет готовий уже відсьогодні. А огляд робитимуть у присутності поліції.

За інформацією Патрульної поліції Львівської області, станом на 31 травня на території області сталася 261 ДТП за участю нетверезих водіїв, з них 36 аварій з постраждалими, в яких загинуло двоє осіб і травмовано 51 особу. На території Львівщини поліцейські склали 3095 протоколів на нетверезих водіїв.