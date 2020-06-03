У Миколаєві затримали іноземця, який кинув гранату в натовп у Молдові
Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.
«Зловмисник, який обвинувачується правоохоронними органами республіки Молдова у замаху на вбивство двох і більше осіб, незаконному зберіганні зброї та боєприпасів, а також злісному хуліганстві, втік до України та переховувався в одному з сіл Миколаївського району», - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, розшукуваний іноземець, перебуваючи у нетверезому стані у розважальному комплексі в Молдові, під час конфлікту з відпочивальниками кинув у натовп гранату Ф-1, яка лише випадково не вибухнула. Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці вилучили ще дві гранати Ф-1.
1 червня в ході проведення оперативних заходів співробітники Управління карного розшуку спільно з місцевими поліцейськими встановили місцезнаходження 30-річного обвинуваченого. Він місяць як винаймав на території Миколаївського району приватний будинок.
Розшукуваний був затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання Миколаєва на період вирішення питання про обрання щодо нього екстрадиційного арешту й подальшої видачі правоохоронним органам Республіки Молдова.
Про подію повідомлено консульство Молдови.
Наразі готуються матеріали для екстрадиції чоловіка на батьківщину.