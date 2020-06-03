У Миколаєві затримали іноземця, який кинув гранату в натовп у Молдові

У Миколаєві затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку за те, що на батьківщині кинув у натовп гранату Ф-1.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«Зловмисник, який обвинувачується правоохоронними органами республіки Молдова у замаху на вбивство двох і більше осіб, незаконному зберіганні зброї та боєприпасів, а також злісному хуліганстві, втік до України та переховувався в одному з сіл Миколаївського району», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, розшукуваний іноземець, перебуваючи у нетверезому стані у розважальному комплексі в Молдові, під час конфлікту з відпочивальниками кинув у натовп гранату Ф-1, яка лише випадково не вибухнула. Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці вилучили ще дві гранати Ф-1.

1 червня в ході проведення оперативних заходів співробітники Управління карного розшуку спільно з місцевими поліцейськими встановили місцезнаходження 30-річного обвинуваченого. Він місяць як винаймав на території Миколаївського району приватний будинок.

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Розшукуваний був затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання Миколаєва на період вирішення питання про обрання щодо нього екстрадиційного арешту й подальшої видачі правоохоронним органам Республіки Молдова.

Про подію повідомлено консульство Молдови.

Наразі готуються матеріали для екстрадиції чоловіка на батьківщину.