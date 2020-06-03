У Миколаєві мітингують працівники санаторію через борги по зарплаті

У Миколаєві працівники новоствореного обласного дитячого центру медичної реабілітації пікетують приміщення облради і вимагають виплатити їм заборговану за кілька місяців зарплату.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вимагаємо заплатити нам заборговану зарплату, яку не платять з квітня. Спочатку начебто обіцяли, а вчора повідомили, що грошей не буде, бо санаторій не працював під час карантину. Але ж ми у цьому не винні. Нас примусово відправили у відпустку. Тепер ми боїмося, що нам взагалі можуть звільнити», - розповідають пікетувальники.

У Миколаєві мітингують працівники дитячого центру медичної реабілітації через борги по зарплаті / Фото: Юлія Бойченко, НикВести

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Ситуація ускладнюється ще й тим, що санаторій в новому форматі створено лише у січні цього року. Це сталося шляхом злиття обласного дитячого туберкульозного санаторію «Дубки» і обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію «Південний». Отож досі не вирішено усі формальності щодо функціонування нового закладу.

До протестувальників виходили поспілкуватися кілька депутатів обласної ради, потім їх представників запросили на нараду з даного питання.