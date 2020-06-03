Відкриття КПВВ у Станиці слід відкласти через COVID-19 у непідконтрольних районах - Гайдай

Відкриття КПВВ «Станиця Луганська» необхідне, але з цим процесом ще треба зачекати через велику кількість хворих на COVID-19 на непідконтрольній уряду України території.

Про це заявив голова Луганської ОДА – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай на зустрічі із заступником представника Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Ноель Калхун, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"Відкривати контрольний пункт в'їзду-виїзду, безумовно, необхідно. Проте цей процес треба трохи відкласти у зв’язку з великою кількістю заражених коронавірусом на непідконтрольній території області", - зазначив Гайдай.

Єдиним винятком, за його словами, є 350 дітей з непідконтрольної території, які будуть здавати ЗНО.

Під час зустрічі обговорювалася гуманітарна ситуація в Луганській області, у тому числі протидія поширенню COVID-19.

За словами Ноель Калхун, для протидії розповсюдженню коронавірусу команда УВКБ ООН надала допомогу 18 ФАПам: передала засоби індивідуального захисту (медичні рукавички, санітайзери, респіратори).

Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини висловила стурбованість тим, що не всі громадяни по обидві боки лінії розмежування мають можливість перетинати пункти пропуску.

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Координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані закликала до термінових дій щодо систематизації перевірки та ухвалення дозволів на перетин лінії розмежування цивільним населенням на підставі гуманітарних винятків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 340 випадків COVID-19 (у тому числі 328 за останню добу). Загалом одужали 10 078 пацієнтів, померли – 727.