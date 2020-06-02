Львівські депутати закликають переглянути перспективний план формування тергромад

Депутати Львівської обласної ради вважають недосконалим перспективний план формування територій громад Львівської області і закликають його переглянути.

Відповідне звернення ухвалено сьогодні, 2 червня, під час позачергової сесії облради, повідомляє пресслужба облради.

"Депутати обговорили cтан проведення реформи децентралізації у Львівській області та заслухали інформацію Львівської обласної державної адміністрації щодо підготовки проєкту перспективного плану формування територій громад Львівщини. За підсумками обговорення питання Львівська обласна рада вирішила звернутися до Президента України, Верховної Ради України щодо недосконалості затвердженого перспективного плану формування територій громад Львівської області", - йдеться у зверненні.

В документі наголошується, що, на думку депутатів, права й можливості місцевого самоврядування були обмеженими в процесі проведення реформи децентралізації на Львівщині, а також внаслідок внесення змін до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей".

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Зокрема, депутати вважають, що в обласних рад України забрано повноваження щодо схвалення перспективних планів, таким чином усунено представників територіальних громад, обраних на виборах саме задля донесення думки місцевого населення. Також, на їхню думку, порушено вимоги законодавства щодо добровільного волевиявлення територіальних громад під час формування проєкту перспективного плану та не враховано позицію громад та органів місцевого самоврядування щодо об’єднання з тими чи іншими громадами.

Депутати Львівської обласної ради вважають, що затверджений перспективний план формування територій громад Львівської області нівелює довіру місцевого самоврядування до державних інституцій та дискредитує децентралізацію як найбільш затребувану реформу.

Вони закликали Президента України і Верховну Раду втрутитися в ситуацію та зобов’язати Кабінет міністрів переглянути перспективний план формування територій громад Львівської області, затверджений 27 травня 2020 року, взявши до уваги пропозиції територіальних громад.

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня Кабмін на засіданні затвердив з доопрацюванням перспективний план формування територій громад Львівської області. Відповідно до нього, загалом на Львівщині буде 73 ОТГ.

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Львівська ОТГ передбачена у складі Львівської, Винниківської, Дублянської міських рад, Брюховицької, Рудненської селищних рад, а також Грибовицької (Великі Грибовичі, Збиранка, Малі Грибовичі), Грядівської (Гряда, Воля-Гомулецька), Зашківської (Зашків, Завадів, Зарудці), Лисиничівської (Лисиничі, Підбірці), Малехівської та Рясне-Руської (Рясне-Руське, Підрясне) сільських рад.

Напередодні засідання уряду дорогу перекривали мешканці Брюховичів, які вимагають створення власної ОТГ. А 1 червня дороги на Львівщині перекривали мешканці декількох населених пунктів, зокрема, Винників та Дублян, які також вимагали створення ОТГ.

Сьогодні під час сесії облраду пікетували активісти, вимагаючи перегляду перспективного плану формування територій громад Львівської області.

Фото: lvivoblrada.gov.ua