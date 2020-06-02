Голову Чернівецької облради Мунтяна відсторонили від посади ще на два місяці

Голову Чернівецької облради Мунтяна відсторонили від посади ще на два місяці

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд України ще на два місяці продовжив відсторонення від посади голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого звинувачують у вимаганні та отриманні 180 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомляють у пресслужбі ВАКС.

"Учора, 1 червня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила строк відсторонення від посади голові Чернівецької обласної ради ще на 2 місяці – до 01 серпня 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, голову Чернівецької облради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тис. доларів та отриманні 180 тис. доларів хабаря від місцевого підприємця за сприяння у передачі в довгострокову оренду та можливість подальшої приватизації бальнеологічного санаторію "Брусниця".

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Раніше ВАКС обрав Мунтяну запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 005 520 грн 18 лютого застава внесена на рахунок Вищого антикорупційного суду.

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