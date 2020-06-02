На Прикарпатті троє дітей захворіли на COVID-19. З них двоє – за останню добу.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу поінформував голова обласної державної адміністрації Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За останню добу зареєстровані 2 нових випадки коронавірусу у дітей до 18 років, за вихідні – в однієї дитини", - повідомив Федорів.

Він зазначив, що з початку епідемії на Прикарпатті позитивний ПЛР-тест на коронавірус підтвердили у 27 дітей, з них 13 вже одужали.

Станом на 2 червня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили в 1 442 випадках, з них 83 – летальні, 843 особи одужали.