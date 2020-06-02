На Луганщині матір у виховних цілях посадила дочку на ланцюг

Поліція Луганщини встановлює обставини домашнього насилля над неповнолітньою дівчиною.

Про це повідомила начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай у Facebook.

«До Кремінського відділу поліції̈ зателефонував 59-річний місцевий мешканець та розповів, що до нього приповзла 14-річна сусідка з ланцюгом на ногах та попросила допомоги. Негайно за адресою, яку назвав чоловік, виїхали ювенальні поліцейські, слідчо-оперативна група та керівництво місцевого відділу поліції», - написала вона.

Як з’ясувалось на місці події, дівчина вже добу перебувала з ланцюгом на ногах, який їй надягла її 44-річна матір.

Як пояснила поліцейським матір, вона скористалася ланцюгом, намагаючись таким чином «перевиховувати» доньку, яка нібито постійно тікає з дому.

Наразі дівчина знаходиться у лікарні. За фактом незаконного позбавлення волі неповнолітньої відкрито кримінальне провадження за ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Проводиться досудове слідство.