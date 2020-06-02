ЗНО-2020: на Донеччині зареєструвалися майже 800 мешканців непідконтрольних територій

У Донецькій області на ЗНО цьогоріч зареєструвалися 16 250 учасників, у тому числі 780 - з непідконтрольних територій.

Про це повідомляє Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької ОДА.

«На Донеччині для проходження ЗНО-2020 зареєстровано 16 250 учасників, у тому числі 780 учасників з непідконтрольних територій», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 25 травня до 9 червня триває реєстрація на додаткову сесію ЗНО.

За узгодженням з Українським центром оцінювання якості освіти визначено 11 базових округів проведення ЗНО та 72 пункти тестування (Бахмут, Волноваха, Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Маріуполь, Покровськ, Селидове, Слов’янськ, Торецьк).

В ОДА нагадали, що відповідно до статті 40 Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», на виконання п. 2 постанови Кабміну від 20 травня «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» Міносвіти разом з МОЗ затверджені Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період карантину, які є підставою для організації ЗНО для учасників з тимчасово окупованих територій.

Постановою КМУ від 29 травня внесені зміни, згідно з якими від обсервації та самоізоляції звільнені ті, хто перетинає лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями для складання ЗНО. Такі правила застосовуються і до осіб, які супроводжують дитину, пояснили в облдержадміністрації.