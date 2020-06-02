Вбивство "Сармата": на двох учасників мітингу біля суду склали адмінпротоколи

Правоохоронці склали протоколи на двох учасників акції протесту, яку провели в Бердянську біля будівлі суду побратими вбитого ветерана АТО Віталія Олешка (позивний "Сармат").

Про це у Facebook повідомляє відділ комунікації ГУНП в Запорізькій області.

"В ході мирного зібрання один із мітингувальників, 1988 року народження, вилив на сходи адміністративної будівлі суду рідину червоного кольору. На вказаного громадянина складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Через деякий час інший учасник заходу, 1994 року народження, викинув сміття перед будівлею суду. На нього працівники поліції теж склали адміністративний протокол за ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) КУпАП", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протоколи будуть направлені на розгляд до суду.

Як повідомлялося, 1 червня під стінами Бердянського міськрайонного суду відбулася акція протесту. Близько 70 активістів вийшли з плакатами та шинами аби висловити невдоволення рішенням суду з приводу зміни запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт підозрюваним у вбивстві Віталія Олешка.

Щоб не допустити порушень, до охорони громадського порядку були залучені більше 40 працівників Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області.

Активісти заявили, що наступного тижня планують провести мітинг у Києві.