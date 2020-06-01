ВАКС продовжив зобов'язання голові Чернівецької облради Мунтяну до 1 серпня

Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії зобов'язань, покладених на голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, до 1 серпня.

Про це ВАКС інформує у Facebook.

«Сьогодні, 1 червня, слідча суддя ВАКС продовжила строк дії обов'язків, покладених на голову Чернівецької обласної ради, до 1 серпня 2020 року включно», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, суду; не відлучатися із Чернівців та Чернівецької області без їхнього дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваним та свідками; здати на зберігання до Управління ДМС у Чернівецькій області всі свої паспорти та документи для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).

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Як повідомлялося, голову Чернівецької облради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тис. доларів та отриманні 180 тис. доларів хабаря від місцевого підприємця за сприяння у передачі в довгострокову оренду та можливість подальшої приватизації бальнеологічного санаторію «Брусниця».

Раніше ВАКС обрав Мунтяну запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 005 520 грн. 18 лютого застава внесена на рахунок Вищого антикорупційного суду.