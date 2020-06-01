У Львові пікетувальники вимагали відкрити спортивні центри і басейни

Пікетувальники під стінами Львівської міської ради вимагали відкрити спортивні центри і басейни.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

З активістами зустрівся керівник міського управління спорту Антон Нікулін, який наголосив, що мерія підтримує їх позицію, але відповідне рішення може бути прийняте тільки після дозволу обласної комісії з питань ТЕБ і НС.

«Міська комісія з питань ТЕБ і НС не вирішує питання про зняття карантинних обмежень, це опція обласної комісії. Ми чекаємо сьогоднішнього засідання комісії, її рішення. Наразі фітнес-центри, де люди, навпаки, отримують здоров’я, здобувають хорошу імунну систему, закриті, люди не мають де тренуватись. Спортсмени потребують спеціалізованої підготовки, а не тренувань на вулиці. Ми підтримуємо спортсменів і виступаємо за те, щоб фітнес-центри відкрили”, - наголосив Нікулін.

Він підкреслив, що місяць тому управління розробило протоколи відвідування спортивних залів і басейнів.

“Якщо сьогодні приймуть рішення про їх відкриття, ми розішлемо напрацьовані правила всім організаціям і закладам, щоб вони знали, яких норм повинні дотримуватись", — сказав начальник управління спорту Львівської міської ради.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 червня Україна переходить на наступний, третій, етап ослаблення карантину, який дозволяє відкрити спортивні зали та фітнес-центри, заклади освіти, запустити міжобласне автомобільне сполучення та залізничні перевезення.

Станом на сьогодні 5 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів: Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька.

Станом на ранок 1 червня у Львівській області підтверджено 1700 випадків COVID-19, з них 56 летальних.

За даними ЦГЗ, станом на 1 червня в Україні 24 012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 340 нових випадків.