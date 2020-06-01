На Київщині підтвердили 1600 випадків коронавірусу, за добу - 27

У Київській області підтверджено 1600 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 1 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1600 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 124 дитини та 298 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 27", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки:

– в Обухівському р-ні – 238 (м. Обухів - 113, смт Козин – 25, м. Українка - 38, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків - 5, с. Красне-1 – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 3, с. Красна Слобідка – 5, с. Германівка – 4, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня - 1, с. Халеп’я - 1, с. Трипілля – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Старі Безрадичі-1, с. Витачів – 1, с. Долина – 1);

– у Києво-Святошинському р-ні – 426 (м. Вишневе – 183, с. С. Борщагівка – 48, с. Крюковщина – 31, м. Боярка – 28, с. П. Борщагівка – 36, с. Лісники – 5, с. Гатне - 9, с. Святопетрівське – 16, с. Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 7, с. Шпитьки – 1, с. Тарасівка - 11, с. Чайки – 7, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 4, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 5, с. Мироцьке – 2, с. Хотів – 5, с. Чабани – 4; с. Лука – 2; с. Лісне -1; с. Бобриця -1, Горенка – 1);

19 – у Баришівському р-ні ( с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –5; с. Лукаші – 7; с. Волошинівка – 1; с. Паришків – 1, с.Яблуневе - 1, с. Леляки – 1, с. Семенівка – 1);

9 – у Білоцерківському р-ні (с. М. Вільшанка - 1, с. Іванівка - 1, Фурси - 2, м. Узин – 5);

70 – у Бориспільському р-ні (с. Гора – 7, с. Гнідин – 8, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Ревне – 6, с. Головурів – 1, с. Лебедин – 1, с. Кийлів – 1, с. Сулимівка – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки –10, с. Городище – 2, с. Дударків – 8, с. Щасливе – 2, с. Глибоке – 4; с. В.Олександрівка – 1; с. М.Олександрівка – 2; с. Кучаків - 3; с. Перемога – 1; с. Іванків – 1; с. Сеньківка - 1);

71 – у Броварському р-ні (8 – с. Требухів, 14 – Велика Димерка, 23 – с. Зазим’я, 3 - с. Княжичі, 2 – смт Калита, 1 - с. Погреби, 1 – с. Гоголів, 2 – с. Бобрик, 5 - с. Мокрець; 2 – c. Заворичі, 2 – с. Шевченкове, с. Залісся - 1; с. Літки –1, с. Літочки - 1, 1 – с. Рудня; с. Красилівка – 3; с. Семиполки – 1);

19 – у Бородянському р-ні ( смт. Немішаєво - 3; с.Озірщина – 1, смт Клавдієво – 1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка –3; с. Бабинці - 1; с. Вабля - 1; с. Луб’янка –2; с. Пісківка – 2; с. Мигалки – 1; С. Нове Залісся - 1; с. Майданівка – 1, с.Мироцьке -1);

42 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі – 3; с. Іванковичі – 1; с. Погреби - 2; с. Данилівка - 3; с. М. Салтанівка –1; с. Здорівка – 6; с. Глеваха – 9; с. Безп’ятне - 3; c. Кожухівка – 3; с. Ковалівка – 4; с. Варовичі – 1; с. Зайців –1; с. Зелений Бір – 2; с. Мархалівка -1; с. Саливінки –2);

32 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці - 5, с. Старі Петрівці – 2, с. Тарасівщина – 1; смт. Димер – 3; с. Демидів -1; с. В. Дубечня - 2; с. Казаровичі - 1, с. Катюжанка – 2; с. Новосілки - 4, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1; с. Пірново - 3; с. Воропаїв – 4, с. Синяк – 1, с. В.Крупіль - 1);

6 – у Іванківському районі (с. Тетерівське - 1; с. Дитятки – 1; с. Блідча – 1; с. Мусійки – 1; с. Рудня Тальська - 1; с. Феневичі - 1);

17 – у Макарівському р-ні (с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня - 1; с. Фасова - 1; с. Гавронщина - 1; с. Вільне - 1; с.Бишів – 4; с.Почепин - 1; с.Мотижин – 2; с.Садки-Строївка - 1);

30 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка - 2; с. Зеленьки - 1; с. Карапиші - 26; с. Олександрівка - 1);

35 – у Кагарлицькому р-ні (с. Слобода – 13; с. Зелений Яр – 5; с. Новосілки - 4; с. Юшки – 6; с. Горохове – 2; с. Панікарча – 1, с. Липовець –1, с. Гребені - 1; с. Черняхів –1; с. Бурти - 1);

10 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні ( с. Пристроми - 1; с. Стовп’яги - 1; с. Циблі - 1; с. В. Каратуль - 1; с. Ульянівка – 2, с. Дівички – 2; с. Гребені – 1; с. Гайшин - 1);

2 – у Поліському р-ні ( 1- с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);

5 – у Рокитнянському р-ні ( 1 –с. Запруддя, 1 – с. Синява, 1 - с. Троїцьке, 2 - с. Ольшаниця);

8 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха);

2– у Таращанському р-ні (с. Лука -1, с. Ріжки -1);

6 – у Згурівському р-ні (с. Черевки - 1, с. Стара Оржиця – 1; с. Мала Березанка - 1; с. Жуківка -1, с. Великий Крупіль - 1, с. Нова Олександрівка - 1 );

8 – у Богуславському р-ні (3 - с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 3– с. Івки, с. Михайлівка - 1);

5 – Фастівському р-ні (с.Червоне - 2, с. Червона Мотовилівка - 1, с. Велика Снітинка - 1, с. Мала Снітинка - 1);

2 - Сквирський р-н (с. Самгород);

2 – Тетіївський р-н (с. Черепин – 1; с. Дехнівка – 1);

У м. Біла Церква – 55; смт Баришівка – 3; м. Бровари – 43;

м. Бориспіль - 47; смт Бородянка – 10; м. Буча – 45; м. Березань - 6; м. Васильків – 26; смт Глеваха – 2; смт Володарка – 3; м. Вишгород – 29; м. Ірпінь – 83; м. Макарів - 2; м. Фастів – 32; м. Миронівка – 4; смт Ворзель – 8; смт Гостомель – 14; смт Коцюбинське – 36; смт Ставище – 1; м. Кагарлик – 38; м. Ржищів –3; м. Переяслав- 15; смт Рокитне – 7; м. Богуслав – 4; м. Яготин – 6; смт Згурівка – 3; смт Іванків – 3; м. Тетіїв – 8.

З них на стаціонарному лікуванні – 223, на самоізоляції – 1377 осіб.

Одужало 399 людей (у т.ч. 27 дітей). За час пандемії померло 35 людей.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 4637 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 10 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 6952 контактними особами.