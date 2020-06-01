У Львові обвалилося поруччя балкона, троє людей травмовані
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Укрінформ
Унаслідок обвалу поруччя на балконі троє львів'ян упали з другого поверху й дістали численні травми.
Про це у Facebook повідомляє Гаряча лінія міста Львова.
«На вул. Литвиненка, 13 троє людей випало з балкона другого поверху через обвал перил», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, вони отримали численні травми.
За попередньою інформацією лікарів швидкої допомоги, внаслідок падіння у жінки 32 років - закрита черепно-мозкова травма й закритий перелом попереку, у чоловіка 38 років - закрита черепно-мозкова травма та закритий перелом обох передпліч, у 34-річного чоловіка - забій правого плеча.
Уточнюється, що у чоловіків були ознаки алкогольного сп'яніння.
Усіх потерпілих госпіталізовано в міську лікарню швидкої допомоги.