Митне оформлення у КПП "Тиса" пройшли вже 44 буси

Після розблокування КПП "Тиса" митне оформлення в ньому пройшли вже 44 буси.

Про це повідомляє Нова митниця із посиланням на в.о голови Держмитслужби Ігоря Муратова.

"Після роз’яснювальної роботи з громадянами на пункті пропуску розпочалось митне оформлення, наразі його вже пройшли 44 буси (24 зі сплатою платежів, 20 – з особистими речами)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у пресслужбі Нової митниці, під час зустрічі з блокувальниками Муратов наголосив, що усі громадяни мають декларувати переміщуваний товар та у разі перевезення понад встановлену норму – сплачувати митні платежі.

Водіям та пасажирам було роз’яснено їхні права та обов’язки і ще раз запропоновано розблокувати ситуацію в законний спосіб. Тобто пройти митний огляд, після якого: особисті речі, продукти у дозволеній кількості, а також товар вартістю €500 – підлягають пропуску; товари, вартість яких становить понад €500 та 50 кг підлягають пропуску після сплати митних платежів; продукти, кількість яких перевищує дозволену для громадян норму, пропуску не підлягають; у разі встановлення при митному огляді товарів, заборонених до переміщення, або прихованих від митного контролю, складається протокол про порушення митних правил.

Водіям мікроавтобусів також було запропоновано укласти необхідні договори з поштовими операторами, у такому разі їм не треба буде сплачувати за відправлення. В іншому випадку – водій одноосібно відповідає за усі посилки, що перевозить бусиком, і має сплатити усі визначні законом платежі за товари, вартість і вага яких перевищує дозволений мінімум.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 31 травня, на КПП Тиса перевізники заблокували рух, вони відмовлялися в'їжджати на територію України, декларуючи товари та сплачуючи мито. Для регулювання ситуації в КПП "Тиса" прибули в.о голови Держмитслужби Ігор Муратов очільник ДПСУ Сергій Дейнеко.

Фото: prozak.info