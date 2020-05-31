Митне оформлення у КПП

Митне оформлення у КПП "Тиса" пройшли вже 44 буси

Укрінформ
Після розблокування КПП "Тиса" митне оформлення в ньому пройшли вже 44 буси.

Про це повідомляє Нова митниця із посиланням на в.о голови Держмитслужби Ігоря Муратова.

"Після роз’яснювальної роботи з громадянами на пункті пропуску розпочалось митне оформлення, наразі його вже пройшли 44 буси (24 зі сплатою платежів, 20 – з особистими речами)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у пресслужбі Нової митниці, під час зустрічі з блокувальниками Муратов наголосив, що усі громадяни мають декларувати переміщуваний товар та у разі перевезення понад встановлену норму – сплачувати митні платежі.

Водіям та пасажирам було роз’яснено їхні права та обов’язки і ще раз запропоновано розблокувати ситуацію в законний спосіб. Тобто пройти митний огляд, після якого: особисті речі, продукти у дозволеній кількості, а також товар вартістю €500 – підлягають пропуску; товари, вартість яких становить понад €500 та 50 кг підлягають пропуску після сплати митних платежів; продукти, кількість яких перевищує дозволену для громадян норму, пропуску не підлягають; у разі встановлення при митному огляді товарів, заборонених до переміщення, або прихованих від митного контролю, складається протокол про порушення митних правил.

Водіям мікроавтобусів також було запропоновано укласти необхідні договори з поштовими операторами, у такому разі їм не треба буде сплачувати за відправлення. В іншому випадку – водій одноосібно відповідає за усі посилки, що перевозить бусиком, і має сплатити усі визначні законом платежі за товари, вартість і вага яких перевищує дозволений мінімум.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 31 травня, на КПП Тиса перевізники заблокували рух, вони відмовлялися в'їжджати на територію України, декларуючи товари та сплачуючи мито. Для регулювання ситуації в КПП "Тиса" прибули в.о голови Держмитслужби Ігор Муратов очільник ДПСУ Сергій Дейнеко.

Фото: prozak.info

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