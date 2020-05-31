Саморобна вибухівка розірвалася у салоні авто у Черкасах, є постраждалі
Про це повідомляє Патрульна поліція Черкаської області.
"О пів на першу ночі надійшов виклик про те, що на вулиці Тараскова двоє чоловіків підірвалися в авто Skoda Оctavia.
Потерпілих з опіками та ушкодженнями рук шпиталізували до 3-ї міської лікарні... Як з’ясувалося, два товариші разом випивали в салоні авто. Одному 36 років, іншому — 41.
Молодший вирішив показати другу саморобну вибухівку та, через необережне поводження, пристрій розірвало всередині автомобіля", - йдеться у повідомленні.
Деталі та інші обставини події з’ясовують слідчі Черкаського відділу поліції.
Зазначається також, що раніше вказаний транспортний засіб та його власника патрульні вже зупиняли і складали адміністративні матеріали за керування авто в стані наркотичного та алкогольного сп’яніння.
Фото: Патрульна поліція Черкаської області