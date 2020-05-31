Саморобна вибухівка розірвалася у салоні авто у Черкасах, є постраждалі

У Черкасах в салоні авто підірвалися двоє чоловіків, коли спрацював саморобний вибуховий пристрій, який один товариш показував іншому.

Про це повідомляє Патрульна поліція Черкаської області.

"О пів на першу ночі надійшов виклик про те, що на вулиці Тараскова двоє чоловіків підірвалися в авто Skoda Оctavia.

Потерпілих з опіками та ушкодженнями рук шпиталізували до 3-ї міської лікарні... Як з’ясувалося, два товариші разом випивали в салоні авто. Одному 36 років, іншому — 41.

Молодший вирішив показати другу саморобну вибухівку та, через необережне поводження, пристрій розірвало всередині автомобіля", - йдеться у повідомленні.

Деталі та інші обставини події з’ясовують слідчі Черкаського відділу поліції.

Зазначається також, що раніше вказаний транспортний засіб та його власника патрульні вже зупиняли і складали адміністративні матеріали за керування авто в стані наркотичного та алкогольного сп’яніння.

Фото: Патрульна поліція Черкаської області