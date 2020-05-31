На Київщині під завалами закинутої будівлі загинув 13-річний хлопчик.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

Інцидент стався в селі Гребені Кагарлицького району, куди батьки з дитиною приїхали в дачний будинок.

"Хлопчик пішов гуляти о 16.30 і не повернувся. Мати та батько спочатку шукали дитину самотужки і тільки о 22-й годині звернулися за допомогою до поліції. На пошуки школяра були задіяні особовий склад місцевої поліції, ювенальні поліцейські, громадськість", - зазначається у повідомленні.

Тіло хлопчика знайшли вночі під завалами цегли на території місцевого недіючого напіврозваленого тваринного комплексу.

На місці події працювала криміналістична лабораторія. Тіло загиблої дитини направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Працівники поліції встановлюють свідків та обставини трагічної смерті хлопчика.

Фото: поліція Київської області