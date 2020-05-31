Зеленський призначив голову РДА на Сумщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Мінакова головою Глухівської райдержадміністрації Сумської області.
Відповідне розпорядження №382/2020-рп опубліковане на сайті Глави держави.
"Призначити Мінакова Сергія Івановича головою Глухівської районної державної адміністрації Сумської області", - йдеться у документі.
Раніше Президент призначив сімох голів районних державних адміністрацій у Чернігівській, Черкаській, Миколаївській та Вінницькій областях.