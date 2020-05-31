На Київщині підтвердили 1573 випадки COVID-19, за добу - 17

За минулу добу у Київській області на COVID-19 захворіли 17 осіб.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області на 10:00 31 травня офіційно підтверджено 1573 випадки захворювання на коронавірус (у т.ч. 124 дитини та 289 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 17", - зазначається у повідомленні.

З усіх хворих на стаціонарному лікуванні перебуває 221 особа, на самоізоляції – 1352. Одужали 395 осіб (у т.ч. 27 дітей). Померли 34 особи.

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 4562 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 55 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 6946 контактними особами.