Вандалу, який обмалював пам’ятник жертвам Голокосту, дали три роки умовно

У Кривому Розі чоловіка, який вчинив наругу над пам’ятником жертвам Голокосту, засудили до трьох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік.

Рішення ухвалив Центрально-міський районний суд, повідомляє "Радіо Свобода".

У рішенні суду зазначається, що чоловік, обмалювавши меморіальний знак, "вчинив низку умисних дій, спрямованих на грубе знущання та демонстрацію власної зневаги до місця розташування пам’ятника".

На суді він визнав свою провину. Сам він уродженець Кривого Рогу, одружений, працює на заводі.

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Як повідомлялося, у січні 2020 року в Кривому Розі був пошкоджений пам’ятник жертвам Голокосту. Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 194 Кримінального кодексу України «пошкодження майна», а потім перекваліфікувала її на частину 2 статті 297 («наруга над могилою»).

У поліції заявили, що затримали чоловіка і що він скоїв злочин з хуліганських мотивів: крім пам’ятника жертвам Голокосту розмалював фарбою з балончика ще кілька об’єктів у місті.