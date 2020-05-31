На Херсонщині копи викрили схему рейдерського захоплення депутатом сільгосппідприємства

Слідчі обласного главку поліції за процесуальним керівництвом органів прокуратури та оперативним супроводом управління стратегічних розслідувань в Херсонській області повідомили про підозру депутату Новотроїцького району за фактом протиправного заволодіння майном підприємства "ПОП Чонгар".

Наразі вирішується питання щодо обрання відповідного запобіжного заходу, повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Під час досудового розслідування поліціянти встановили, що в лютому 2019 року відбулось рейдерське захоплення одного із великих сільгосппідприємств Генічеського району. У власності вказаного підприємства перебувало 38 одиниць різного роду сільськогосподарської техніки, а в оренді перебувало близько 2500 га землі сільськогосподарського призначення. Зловмисник, бувши посадовою особою та використовуючи підроблені документи, заволодів корпоративними правами ПП «ПОП Чонгар». Чоловік власноруч надав їх до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб Херсонської міської ради, перереєструвавши підприємство на своє ім’я та змінив при цьому місце його реєстрації. Своїми вчинками посадовець завдав шкоди підприємству на суму майже 1,5 мільйона грнивень", – йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі обласного главку поліції за процесуальним керівництвом органів прокуратури зібрали докази причетності депутата районної ради до вчинення зазначених злочинів. За час досудового розслідування, на підставі наказу Міністерства юстиції України, скасовано реєстраційні дії щодо перереєстрації корпоративних прав та поновлені права потерпілих щодо власності.

Як повідомив заступник начальника обласного главку поліції Микола Вербицький, за вказаними фактами були розпочаті кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.206-2 «Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації» та ч.4 ст.358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» Кримінального кодексу України.

Посадовцю може загрожувати 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває і перебуває на контролі керівництва обласної поліції та прокуратури.