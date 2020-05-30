Стрілянина у Броварах: до суду доставили 21 підозрюваного – засідання триває

Після стрілянини у Броварах у п'ятницю, до суду доправили 21 особу для обрання запобіжних заходів.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила працівник відділу комунікацій поліції Київської області Віталія Грохольська.

"Почалися засідання. Зараз засідання триває. 21 правопорушник, яким оголошено про підозру за частиною 4 статті 296 ККУ, це хуліганство, доставлений до суду, де буде обиратися міра запобіжного заходу", - сказала Грохольська.

Як повідомлялося, 29 травня вранці у Броварах сталася стрілянина між угрупованнями через розподіл пасажиропотоку. Поліція за фактом події розслідує вже 4 провадження.

Правоохоронці затримали 28 учасників перестрілки. Наразі вони перебувають у СІЗО. Особи іще 39 фігурантів встановлені.

30 травня до суду направлять клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У поліції поінформували, що за напрямком Бровари-Київ працює маршрут 701, який обслуговує броварське ТОВ "Союзавто", та маршрут 706 ТОВ "Євроавтоальянс", власниками якого є підприємці з Києва. Під час проведення оперативних заходів поліція встановила, що правопорушники приїхали зі зброєю до Броварів вранці, 29 травня, у період із 6:30 до 7:00 год. з боку Києва.

Після стрілянини озброєні чоловіки відразу зникли з місця події на автомобілях, які поліція оперативно оголосила в розшук.

Дії учасників стрілянини у Броварах додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обіцяє посадити до в'язниці учасників перестрілки у Броварах.