В Україні сьогодні йтимуть дощі, повітря прогріється до 22°

У суботу, 30 травня, в Україні очікуються дощі, температура вдень становитиме від 3° до 22° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"30 травня в Україні часом дощі, подекуди з грозами, вночі у східних, вдень у північних, Рівненській та Волинській областях значні. У центральних та Київській областях вночі та вранці місцями туман", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вітер дутиме північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень на заході країни та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вдень становитиме 14-19°; на Півдні та Сході буде 17-22°, в Карпатах протягом доби 3-8° тепла.

У Києві 30 травня вдень помірний дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 16-18°.

У Київській області вдень пройдуть помірні (у північних та західних районах значні) дощі. Вранці подекуди туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура становитиме вдень 14-19°.