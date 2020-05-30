В Україні сьогодні йтимуть дощі, повітря прогріється до 22°
Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.
"30 травня в Україні часом дощі, подекуди з грозами, вночі у східних, вдень у північних, Рівненській та Волинській областях значні. У центральних та Київській областях вночі та вранці місцями туман", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вітер дутиме північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень на заході країни та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вдень становитиме 14-19°; на Півдні та Сході буде 17-22°, в Карпатах протягом доби 3-8° тепла.
У Києві 30 травня вдень помірний дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 16-18°.
У Київській області вдень пройдуть помірні (у північних та західних районах значні) дощі. Вранці подекуди туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура становитиме вдень 14-19°.