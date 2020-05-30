На Донбасі через негоду без світла залишились 53 населені пункти

Сьогодні внаслідок дощів і пориву вітру знеструмлено 53 населені пункти у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. "Сьогодні внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 53 населені пункти у 2 областях, а саме: Донецька – 28 та Луганська – 25", - йдеться у повідомленні. Читайте також: На Полтавщині через знеструмлення на птахофабриці загинуло 600 тисяч курей До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.