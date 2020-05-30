СБУ підозрює одеського високопосадовця ДСНС у вимаганні грошей

Служба безпеки України підозрює високопосадовця Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області в одержанні хабарів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Служба безпеки України підозрює заступника начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області в одержанні хабарів. Його дії можливо призвели до пожеж у місті з людськими жертвами”, - йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними слідства, полковник служби цивільного захисту систематично вимагав гроші від представників суб’єктів господарювання. За різні суми він гарантував погодження та видачу дозвільних документів для потенційно небезпечних об’єктів з грубим порушенням вимог чинного законодавства у сфері протипожежної безпеки. Під час його перебування у системі ДСНС регіону в Одесі сталося 4 пожежі, в яких загинули 32 людини.

Співробітники спецслужби задокументували факт отримання посадовцем хабара від директора комерційної структури за видачу дозвільних документів без фактичного обстеження складського приміщення.

Правоохоронці затримали заступника начальника під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 35 тисяч гривень за видачу декларацій відповідності пожежній безпеці.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.