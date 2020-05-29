На Херсонщині шосту добу не фіксують нових випадків COVID-19

На Херсонщині, яка перейшла на адаптивну модель карантину, вже шосту добу поспіль не фіксували жодного нового випадку COVID-19.

Про це у п'ятницю під час брифінгу розповів керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19 в області не зафіксовано. Така позитивна динаміка в області триває вже шосту добу», - зазначив Чабан.

За його словами, за останню добу одужали шестеро людей.

Наразі в області 177 лабораторно підтверджених випадків COVID-19: 161 особа одужала, троє людей померли.

Станом на 29 травня в Україні 22 811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 679 летальних, 8934 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 429 нових випадків.