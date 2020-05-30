Із заводу Малишева звільнили топменеджера, який чекав танки РФ у Харкові
Це сталося внаслідок публікації журналіста Юрія Бутусова, який оприлюднив раніше невідому інформацію стосовно директора з безпеки заводу, йдеться у повідомленні Укроборонпрому у Facebook.
"Нововиявлені дані з біографії експрацівника не були встановлені спеціальними перевірками на момент призначення його на посаду", - зазначили на підприємстві.
За інформацією заводу, звільнений директор з безпеки був призначений на посаду на початку року після проведення кадрового відбору та спеціальної перевірки, що здійснюється, в тому числі, Службою безпеки України, та поліграфічного дослідження. Обидві перевірки не виявили інформації компрометувального характеру.
Виявлена інформація щодо експрацівника буде передана до Служби безпеки України, також керівництво заводу ініціювало в СБУ перевірку діяльності колишнього директора з безпеки та проводить службове розслідування у відповідних підрозділах.
Як повідомив Бутусов у Facebook, директор з безпеки Вадим Полях співпрацював з міліцією РФ і закликав у 2014 році ввести до Харкова російські танки.