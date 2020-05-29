У Франківську вшанували поліцейських, які загинули на горі Карачун

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«Сьогодні вшановуємо пам'ять загиблих біля гори Карачун. 6 років тому бойовики збили гелікоптер з поліціянтами, що прямували на ротацію. Серед загиблих військових - 6 з Івано-Франківщини: Петро Безпалько, Василь Семанюк, Володимир Лисенчук, Петро Остап’юк, Віктор Яков’як і Володимир Шарабуряк. Ви продовжуєте тримати для нас небо!», - наголосив Марцінків.

29 травня 2014 року бойовики з ПЗРК збили український гелікоптер Мі-8, який належав Національній гвардії України. Він впав над Слов’янськом. Вертоліт мав доставити на гору Карачун продукти, воду, бронежилети українським військовим. Тоді загинули 12 правоохоронців, в тому числі генерал Сергій Кульчицький.

Ще через кілька днів, 6 червня, на блокпосту на виїзді з міста Слов’янськ загинув Михайло Шемегінський. Його і шестеро загиблих на горі Карачун правоохоронців з Прикарпаття поховали у Меморіальному сквері Івано-Франківська.