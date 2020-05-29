Динаміка захворюваності на Covid-19 не сприяє послабленню чи скасуванню карантинних заходів в регіоні. Тож карантин на Львівщині продовжили до 1 червня.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

“З урахуванням санітарно-епідеміологічної ситуації, а саме: показників інцидентності, які на сьогодні складають близько 14,5 замість 12, як встановлено постановою Кабінету міністрів, обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення щодо продовження режиму карантинних заходів на території області до 1 червня", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що показники захворюваності і смертності цього тижня побили усі рекорди на Львівщині.

"З початку тижня померли 12 людей, ще понад 300 отримали позитивний результат на коронавірус. Наступне засідання заплановане на понеділок, 1 червня, з метою з’ясування ситуації щодо прийняття рішення про залишення чинними чи пом’якшення карантинних заходів ”, - наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відмічається зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування.

Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я для Сovid - 21%. Середня кількість тестувань протягом останніх 7 днів - 86 на 100 тис. населення. Відсоток інцидентності по Львову 21,6, а наповненість ліжко-місць у Львові 40%.

На погіршені динаміки наголошує також керівник Лабораторного центру Роман Павлів.

«Динаміка погіршується. Все більше людей, потрапляють до медзакладів із важкими формами. У Львові захворюваність надзвичайно висока».

Зазначимо, станом на 29 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 1563 випадки інфікування коронавірусом. 361 пацієнт одужав. 51 людина померла.

Загалом в Україні 22 811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 429 нових випадків.