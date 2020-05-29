Мер Броварів розкрив подробиці стрілянини між перевізниками

Двох постраждалих у сьогоднішній ранковій стрілянині в Броварах доправили в Броварську лікарню з вогнепальними пораненнями.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Броварів Ігор Сапожко.

“Сьогодні близько 7 години ранку по вулиці Олімпійська відбулася перестрілка. За попередньою версією поліції, стався конфлікт між перевізниками. Нещодавно за рішенням конкурсної комісії облдержадміністрації у Бровари на існуючий маршрут зайшла нова компанія. Це стосується саме міжміських маршрутів. Зараз з’ясовують всі обставини справи. (...) Станом на 9 ранку поліція затримала 11 осіб. Також є двоє постраждалих, які доставлені в Броварську лікарню з вогнепальними пораненнями”, - повідомив мер Броварів.

Сапожко також розповів про міжміський маршрут, через який, з його слів, міг статися конфлікт, а також наголосив, що всі міжміські маршрути затверджує Київська обласна державна адміністрація.

“Ми неодноразово звертались до керівника області та начальника управління інфраструктури КОДА з офіційними листами та зверненнями щодо затвердження нового експрес-маршруту з Торгмашу до метро Лісова через Окружну дорогу. Всі звернення були проігноровані. Замість цього обласна адміністрація створила та затвердила інший маршрут, який повністю дублює вже діючий. Тому, вважаю, що через відсутність діалогу між місцевими органами влади та обласною адміністрацією, ситуація загострювалась кожного дня”, - зауважив Сапожко.

Мер Броварів також звернувся до всіх мешканців району Торгмаш, де сталася стрілянина, із закликом, якщо вони стали свідком події або володіють будь-якою інформацією, звертатися до Броварського відділку поліції.

Як повідомляв Укрінформ, вранці в п'ятницю в Броварах сталася масова стрілянина між легальними і нелегальними перевізниками.