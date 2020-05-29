У Маріуполі зі 100 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 одужала 61 людина

У Маріуполі зі 100 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 одужала 61 людина.

Про це розповіли на брифінгу міської комісії щодо епідситуації в Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В місті зареєстровано 100 лабораторно підтверджених випадків захворювання. 61 людина - одужала. Всього за час пандемії зареєстровано 1 летальний випадок в лікарні інтенсивного лікування», - заявили на брифінгу.

За словами заступника міського голови Ксенії Сухової, на лікуванні наразі в місті знаходиться 44 особи, в тому числі з підтвердженим діагнозом - 43 особи, з підозрою - 1. На дослідження в референс-лабораторію відправлено 384 проби.

Центрами первинної медико-санітарної допомоги забезпечено медичний нагляд за 151 особою, які контактували з пацієнтами з підозрою і хворими COVID-19, і 32 жителями, які прибули з-за кордону. Всі вони знаходяться на самоізоляції.

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Як повідомлялося, станом на 29 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.

У Донецькій області зафіксовано 158 випадків коронавірусної хвороби, 4 з них завершилися летально, 87 пацієнтів одужали, 67 - продовжують лікування.

Фото: mariupol.tv