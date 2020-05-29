На Вінниччині від COVID-19 одужали 555 осіб

На Вінниччині станом на 9.00 п’ятниці, 29 травня, від COVID-19 одужали 555 осіб, або 57% від загальної кількості хворих.

Про це інформує Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України.

Як повідомляється на інтерактивній карті апарату РНБО України, за останню добу в області здолала хворобу 21 людина, загальна кількість одужань становить 555, або 57% від загальної кількості хворих.

Станом на ранок 29 травня в області зафіксовано 1417 підозр на коронавірус, за минулу добу діагноз підтвердився у 10 пацієнтів. Загальна кількість хворих на коронавірус з початку епідемії сягнула 957, з них 16 людей померли.

Станом на 9:00 29 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.