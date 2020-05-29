Аваков прокоментував стрілянину у Броварах: Будемо лікувати

Стрілянина у Броварах - відгомін корупції у визначенні квот перевізників.

Так прокоментував інцидент міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

"Стрілянина вранці в Броварах - відгомін корупції визначення квот перевізників, залучення банд у боротьбі за маршрути перевезень. Будемо лікувати!...10 затриманих вже, масові затримання тривають. Виконавчі органи Києва та області зобов'язані - у вас ...прогнило", - написав міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, на одній із вулиць міста Бровари сьогодні, 29 травня, вранці сталася стрілянина між підприємцями та нелегальними перевізниками. Наразі затримано 10 осіб, Їх доправили до Броварського відділу поліції. Поліція з'ясовує обставини інциденту.

Фото: поліція