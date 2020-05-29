На Волині правоохороці поверненули державі пам’ятки архітектури

У Волинській області суд задовольнив позов прокуратури та повернув державі пам’ятку архітектури національного значення - келії монастиря піарів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

"Господарський суд Волинської області задоволив позов Маневицької місцевої прокуратури Волинської області в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації та Любешівської селищної ради та зобов’язав господарське товариство звільнити частину приміщення пам’ятки архітектури національного значення – келій монастиря піарів, яку підприємство використовує незаконно", - йдеться у повідомленні.

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Прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання, без попереднього погодження Міністерством культури України факту передачі у користування приміщень пам’ятки для зайняття підприємницькою діяльністю та укладення договору оренди й сплати коштів до бюджету, розмістив у приміщенні монастиря ХVІІ ст. у селищі Любешів заклад громадського харчування й кондитерський цех.

Зазначається, що у суді прокурори домоглися звільнення підприємством приміщення об’єкта культурної спадщини вартістю 4 мільйона гривень та повернення його державі.

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Піари - католицький чернечий орден, який займається навчанням юнацтва. Піари прославилися у другій половині XVIII століття, коли вони очолювали колегії і семінарії і були професорами відомих університетів.