На позачерговій сесії Львівської міськради сталася сутичка

На сьогоднішньому засіданні Львівської міської ради сталися сутички, і міський голова Андрій Садовий оголосив перерву.

Сесія зібралася позачергово і була присвячена плану заходів стосовно протидії COVID-19, у сесійній залі зареєструвалося 37 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Депутати сьогодні не підтримали низку важливих рішень, зокрема щодо участі Львівської міськради у Програмі підтримки муніципалітетів України в межах надзвичайного «Пакету солідарності» Європейського банку реконструкції та розвитку". Ухвала передбачала виділення коштів, що дозволили б покрити збитки, завдані комунальним підприємствам під час карантину, а також виплатити зарплату працівникам.

"473 млн грн мало бути виділено на наші підприємства, а насправді у бюджеті було виділено більше 200 млн грн. Зараз фінансування наших підприємств є лише до травня, на червень коштів вже нема. Ми під час коронавірусу працювали на збиток. Під час карантину їздило 100 автобусів АТП-1 і возили лише сидячих пасажирів. Водоканал, теплоенерго не мають 100% збору коштів, тому є збитки", — підкреслила заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури Ірина Маруняк і закликала підтримати цю ухвалу.

Однак пропозицію підтримало лише 27 депутатів.

Водночас депутати не дали керівникам ЛКП та представникам профспілок виступити на сесії, через що у залі виникла сутичка.

Після цього міський голова Львова Андрій Садовий оголосив перерву в засіданні сесії.

Крім того, на засіданні депутати не погодили виділення коштів для обладнання крематорію, на 10 машин швидкої допомоги і обладнання в лізинг для лікарні на вул. Орлика. Лише 19 голосів набрали ухвали про залучення інвестицій для реконструкції трамваїв і будівництва депо.

Не набрала достатньо голосів і ухвала між Львівською міською радою, Європейським банком реконструкції та розвитку і ЛМКП „Львівводоканал“ про залучення 25 млн євро для модернізації і реконструкції очисних споруд.

На засіданні Львівської міської ради депутати також не змогли ухвалили програму “Львів завтра”, яка розроблялася з метою зниження негативних наслідків пандемії COVID-19.