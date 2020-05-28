Харківська облрада звернулася до центральної влади через неопублікований план формування ОТГ

Депутати Харківської обласної ради ухвалили звернення до Президента України, Верховної ради, Кабінету міністрів через те, що досі не опубліковано прийнятий план формування громад регіону, а також з приводу змін у законі про місцеве самоврядування.

Про це повідомляється на сайті облради.

«Рішення «Про звернення Харківської обласної ради VІI скликання до Президента України, Верховної ради України, Кабінету міністрів України щодо недопущення порушення гарантованих Конституцією України прав органів місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання місцевого значення» ухвалили сьогодні у сесій залі», - йдеться у повідомленні.

Голова облради Сергій Чернов перед голосуванням зазначив, що проєкт не містить політичної складової.

«Проблема лише в тому, що розпорядження Кабінету міністрів, яким затверджено перспективний план формування територій громад Харківської області, не оприлюднено. Що викликає занепокоєння стосовно прозорості прийняття рішень. Перспективний план, підготований обласною державною адміністрацією, відповідає вимогам законів та інших нормативних актів та завізований керівництвом Міністерства розвитку громад. Якщо остаточний варіант перспективного плану, що буде оприлюднений, не відповідатиме тому, який був поданий обласною державною адміністрацією, ми повернемося до розгляду цього питання», – сказав Чернов.

Також в обласній раді просять не допустити порушення прав територіальних громад щодо самостійного вирішення питань місцевого значення.

«16 квітня 2020 року Верховна Рада України ухвалила проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які надають право уряду без урахування позиції громад, районів та областей, без погодження з ними ухвалювати необхідні рішення для затвердження адміністративно-територіального устрою на рівні громад, зокрема визначати адміністративні центри та межі громад, що обумовлює виникнення реальної небезпеки концентрації влади у подальшому й обмеження кола конституційних повноважень місцевого самоврядування», - йдеться у зверненні облради.

Тож депутати просять переглянути норму закону та внести зміни.

Ще обласна рада просить урахувати спільну позицію місцевої влади Харківської області щодо створення 7 укрупнених районів.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Кабінет міністрів затвердив перспективний план формування громад Харківської області.

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Після публікації документів з’ясувалося, що структура громад Харківщини не відповідає плану, підготованому регіональною робочою групою і затвердженому 31 січня. Так, розбіжності виявили по Зміївському, Нововодолазькому, Балаклійському, Ізюмському, Первомайському, Харківському районах. Громади почали звертатися в ОДА, чиновники в свою чергу заявили, що займаються врегулюванням цього питання. На якому етапі виникли розбіжності між поданим планом і прийнятим варіантом та чому це відбулося, залишилося незрозумілим. На початку травня голова ОДА Олексій Кучер зустрічався з головою комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрієм Клочком, аби врегулювати проблему. 20 травня КМУ затвердив Перспективний план, прийнятий регіональною робочою групою.

Документ передбачає створення в області 56 спроможних територіальних громад, включаючи м. Харків. Тексту документу на місцях ще не мають.

Фото: oblrada.kharkov.ua