В Івано-Франківську за останню добу від коронавірусу померли п'ятеро людей

В Івано-Франківську за добу 27 травня від коронавірусу померли п’ятеро людей, до цього понад тиждень летальних випадків у місті не було.

Про це на засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради сказала начальниця управління охорони здоров’я Марія Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас останні летальні випадки були 18 травня, до 26 травня був період затишшя, коли не було жодного летального випадку. Учора за добу померли 5 людей від коронавірусу. Хвороба підступна», - зазначила Бойко.

За її словами, усі померлі були старшого віку, 60, 65, 77 років, і мали супутні хвороби, які ускладнювали перебіг хвороби. Декого з них госпіталізували відразу в реанімацію.

«На жаль, один чоловік, 45 років, помер близько першої години ночі. Він також належав до групи ризику, мав важкі захворювання та складний перебіг коронавірусної інфекції», - зауважила Бойко.

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В Івано-Франківську хворих з підозрою на COVID -19 приймають у двох міських лікарнях.

Станом на 28 травня в Івано-Франківську COVID -19 лабораторно підтверджено у 379 випадках, на Прикарпатті – 1339 випадків захворювання, з них 75 – летальні. В області від коронавірусу одужали 756 людей.

Станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19, з них 669 летальних, одужали 8439 людей. За добу - 477 нових випадків.